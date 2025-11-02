Software Engineer vergoeding in Japan bij Mercari varieert van ¥7.47M per year voor MG1 tot ¥14.2M per year voor MG4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Japan bedraagt in totaal ¥12.22M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Mercari's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
Geen salarissen gevonden
33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.3%
JR 3
Bij Mercari zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (8.32% driemaandelijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (8.32% driemaandelijks)
33.3% vest in het 3rd-JR (8.32% driemaandelijks)
