Software Engineer vergoeding in Japan bij Mercari varieert van ¥7.47M per year voor MG1 tot ¥14.2M per year voor MG4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Japan bedraagt in totaal ¥12.22M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Mercari's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025

Vesting Schema Hoofdschema 33.3 % JR 1 33.3 % JR 2 33.3 % JR 3 Aandelentype RSU Bij Mercari zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema: 33.3 % vest in het 1st - JR ( 8.32 % driemaandelijks )

33.3 % vest in het 2nd - JR ( 8.32 % driemaandelijks )

33.3 % vest in het 3rd - JR ( 8.32 % driemaandelijks )

Wat is het vestigingsschema bij Mercari ?

