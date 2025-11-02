Product Manager vergoeding in Japan bij Mercari bedraagt ¥16.22M per year voor MG4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Japan bedraagt in totaal ¥16.44M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Mercari's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.3%
JR 3
Bij Mercari zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (8.32% driemaandelijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (8.32% driemaandelijks)
33.3% vest in het 3rd-JR (8.32% driemaandelijks)