De gemiddelde Product Designer totale vergoeding in United States bij Mercari varieert van $175K tot $239K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Mercari's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$187K - $227K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$175K$187K$227K$239K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Mercari zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (8.32% driemaandelijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (8.32% driemaandelijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (8.32% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Designer bij Mercari in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $238,960. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Mercari voor de Product Designer functie in United States is $175,100.

