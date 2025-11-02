Bedrijvengids
De gemiddelde Human Resources totale vergoeding in India bij Mercari varieert van ₹4.18M tot ₹5.83M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Mercari's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

₹4.48M - ₹5.28M
India
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
₹4.18M₹4.48M₹5.28M₹5.83M
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Mercari zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (8.32% driemaandelijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (8.32% driemaandelijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (8.32% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Human Resources bij Mercari in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹5,825,583. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Mercari voor de Human Resources functie in India is ₹4,182,470.

Andere Bronnen