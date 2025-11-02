Bedrijvengids
De gemiddelde Data Scientist totale vergoeding in Japan bij Mercari varieert van ¥8.22M tot ¥11.45M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Mercari's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

¥8.81M - ¥10.37M
Japan
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
¥8.22M¥8.81M¥10.37M¥11.45M
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Mercari zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (8.32% driemaandelijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (8.32% driemaandelijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (8.32% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij Mercari in Japan ligt op een jaarlijkse totale beloning van ¥11,448,013. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Mercari voor de Data Scientist functie in Japan is ¥8,219,087.

Andere Bronnen