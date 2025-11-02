Bedrijvengids
De gemiddelde Chief of Staff totale vergoeding in India bij Mercari varieert van ₹15.76M tot ₹21.58M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Mercari's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

₹17.07M - ₹20.26M
India
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
₹15.76M₹17.07M₹20.26M₹21.58M
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Mercari zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (8.32% driemaandelijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (8.32% driemaandelijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (8.32% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Chief of Staff bij Mercari in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹21,576,576. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Mercari voor de Chief of Staff functie in India is ₹15,760,281.

