Mendix
Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Netherlands bij Mendix bedraagt in totaal €76.7K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Mendix's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025

Mediaan Pakket
Mendix
Senior Software Engineer
Rotterdam, ZH, Netherlands
Totaal per jaar
€76.7K
Niveau
Senior Software Engineer
Basissalaris
€76.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Jaren bij bedrijf
5 Jaren
Jaren ervaring
10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Mendix?
Nieuwste Salarisinzendingen
Stage Salarissen

Bijdragen

Inbegrepen Functies

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Mendix in Netherlands ligt op een jaarlijkse totale beloning van €88,638. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Mendix voor de Software Engineer functie in Netherlands is €75,369.

Andere Bronnen