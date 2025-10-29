Bedrijvengids
Mendix
  • Salarissen
  • Data Analist

  • Alle Data Analist Salarissen

Mendix Data Analist Salarissen

Het mediane Data Analist vergoedinspakket in Netherlands bij Mendix bedraagt in totaal €48.8K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Mendix's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025

Mediaan Pakket
company icon
Mendix
Data Analyst
Rotterdam, ZH, Netherlands
Totaal per jaar
€48.8K
Niveau
Medior
Basissalaris
€48.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
3 Jaren
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Analist bij Mendix in Netherlands ligt op een jaarlijkse totale beloning van €55,579. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Mendix voor de Data Analist functie in Netherlands is €48,755.

