Mendix Salarissen

Het salarisbereik van Mendix varieert van $56,385 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist in Netherlands aan de onderkant tot $195,975 voor een Marketing in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Mendix. Laatst bijgewerkt: 8/9/2025

$160K

Software Engineer
Median $93.5K

Full-Stack software-ingenieur

Productmanager
Median $93.9K
Product Designer
Median $72K

Business Analist
$95.2K
Data Analist
$56.4K
Marketing
$196K
Software Engineering Manager
$93.6K
Solution Architect
$96.7K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Mendix is Marketing at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $195,975. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Mendix is $93,733.

