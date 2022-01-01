Mendix Salarissen

Het salarisbereik van Mendix varieert van $56,385 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist in Netherlands aan de onderkant tot $195,975 voor een Marketing in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Mendix . Laatst bijgewerkt: 8/9/2025