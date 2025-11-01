Bedrijvengids
Melio Payments
  Salarissen
  Software Engineering Manager

  • Alle Software Engineering Manager Salarissen

Melio Payments Software Engineering Manager Salarissen

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in Israel bij Melio Payments bedraagt in totaal ₪597K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Melio Payments's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Melio Payments
Software Engineering Manager
Tel Aviv, TA, Israel
Totaal per jaar
₪597K
Niveau
-
Basissalaris
₪597K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
8 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Melio Payments?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Nieuwste Salarisinzendingen
Geen salarissen gevonden
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Melio Payments zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij Melio Payments in Israel ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₪647,996. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Melio Payments voor de Software Engineering Manager functie in Israel is ₪584,965.

Andere Bronnen