Melio Payments Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Israel bij Melio Payments bedraagt in totaal ₪504K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Melio Payments's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Melio Payments
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Totaal per jaar
₪504K
Niveau
Tech Lead
Basissalaris
₪504K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
9 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Melio Payments?
Nieuwste Salarisinzendingen
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Melio Payments zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Melio Payments in Israel ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₪605,771. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Melio Payments voor de Software Engineer functie in Israel is ₪502,444.

Andere Bronnen