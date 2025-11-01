Bedrijvengids
De gemiddelde Data Scientist totale vergoeding in Israel bij Melio Payments varieert van ₪456K tot ₪635K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Melio Payments's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

₪488K - ₪575K
Israel
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
₪456K₪488K₪575K₪635K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Melio Payments zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij Melio Payments in Israel ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₪634,830. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Melio Payments voor de Data Scientist functie in Israel is ₪455,776.

