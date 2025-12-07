Meituan Product Manager Salarissen

Het mediane Product Manager vergoedinspakket in China bij Meituan bedraagt in totaal CN¥495K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Meituan's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/7/2025

Mediaan Pakket Meituan Product Manager Shanghai, SH, China Totaal per jaar $69.4K Niveau L7 Basissalaris $48.3K Stock (/yr) $6.9K Bonus $14.1K Jaren bij bedrijf 4 Jaren Jaren ervaring 4 Jaren

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( USD ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Bijdragen

Wat is het vestigingsschema bij Meituan ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Product Manager aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.