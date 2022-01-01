Bedrijvenoverzicht
Meijer
Werk je hier? Claim je bedrijf

Meijer Salarissen

Het salarisbereik van Meijer varieert van $100,500 in totale vergoeding per jaar voor een Bedrijfsoperaties aan de onderkant tot $180,900 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Meijer. Laatst bijgewerkt: 8/9/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Data Wetenschapper
Median $127K
Software Engineer
Median $106K
Bedrijfsoperaties
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Data Analist
$132K
Product Designer
$123K
Productmanager
$147K
Software Engineering Manager
$173K
Solution Architect
$181K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Meijer is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $180,900. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Meijer is $129,169.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Meijer

Gerelateerde bedrijven

  • JCPenney
  • Tuft & Needle
  • Falabella
  • Saatva
  • Patagonia
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen