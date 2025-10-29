Bedrijvengids
Het mediane Technisch Programma Manager vergoedinspakket in United States bij Medallia bedraagt in totaal A$351K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Medallia's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025

Mediaan Pakket
company icon
Medallia
Senior Program Manager
New York, NY
Totaal per jaar
A$351K
Niveau
L6
Basissalaris
A$254K
Stock (/yr)
A$66.3K
Bonus
A$30.8K
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Medallia?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Technisch Programma Manager bij Medallia in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van A$439,185. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Medallia voor de Technisch Programma Manager functie in United States is A$343,643.

Andere Bronnen