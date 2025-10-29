Bedrijvengids
Het mediane Product Manager vergoedinspakket in United States bij Medallia bedraagt in totaal $211K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Medallia's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025

Mediaan Pakket
company icon
Medallia
Product Manager
New York, NY
Totaal per jaar
$211K
Niveau
Director
Basissalaris
$187K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$24K
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Medallia?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij Medallia in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $374,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Medallia voor de Product Manager functie in United States is $193,000.

