McLaren Group
  • Salarissen
  • Data Scientist

  • Alle Data Scientist Salarissen

McLaren Group Data Scientist Salarissen

Het mediane Data Scientist vergoedinspakket in United Kingdom bij McLaren Group bedraagt in totaal £72.1K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor McLaren Group's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/26/2025

Mediaan Pakket
company icon
McLaren Group
Data Scientist
Woking, EN, United Kingdom
Totaal per jaar
£72.1K
Niveau
2
Basissalaris
£67.3K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£4.8K
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
5 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij McLaren Group?

£122K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Data Scientist at McLaren Group in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £75,807. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at McLaren Group for the Data Scientist role in United Kingdom is £72,099.

