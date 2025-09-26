McLaren Group Data Scientist Salarissen

Het mediane Data Scientist vergoedinspakket in United Kingdom bij McLaren Group bedraagt in totaal £72.1K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor McLaren Group's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/26/2025

Mediaan Pakket McLaren Group Data Scientist Woking, EN, United Kingdom Totaal per jaar £72.1K Niveau 2 Basissalaris £67.3K Stock (/yr) £0 Bonus £4.8K Jaren bij bedrijf 3 Jaren Jaren ervaring 5 Jaren

£122K Word Betaald, Niet Belazerd We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van £22.9K+ (soms £229K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( GBP ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Ontvang meldingen van nieuwe salarissen Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Bijdragen

Wat is het vestigingsschema bij McLaren Group ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Data Scientist aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.