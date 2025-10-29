Software Engineer vergoeding in United States bij McKinsey varieert van $131K per year voor Junior Engineer tot $293K per year voor Principal Architect I. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $185K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor McKinsey's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Inbegrepen FunctiesNieuwe Functie Indienen