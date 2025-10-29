Product Manager vergoeding in United States bij McKinsey varieert van $205K per year voor Product Manager tot $238K per year voor Principal. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $217K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor McKinsey's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
