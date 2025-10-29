Bedrijvengids
McKinsey
  • Salarissen
  • Product Manager

  • Alle Product Manager Salarissen

McKinsey Product Manager Salarissen

Product Manager vergoeding in United States bij McKinsey varieert van $205K per year voor Product Manager tot $238K per year voor Principal. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $217K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor McKinsey's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Wat zijn de carrièreniveaus bij McKinsey?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij McKinsey in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $285,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij McKinsey voor de Product Manager functie in United States is $216,400.

Andere Bronnen