Management Consultant vergoeding in United States bij McKinsey varieert van $121K per year voor Business Analyst tot $388K per year voor Partner. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $245K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor McKinsey's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
