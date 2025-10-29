Data Scientist vergoeding in United States bij McKinsey varieert van $152K per year voor Data Scientist tot $248K per year voor Principal. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $170K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor McKinsey's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
