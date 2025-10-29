Business Analist vergoeding in United States bij McKinsey varieert van $124K per year voor Business Analyst tot $250K per year voor Engagement Manager. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $134K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor McKinsey's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
Geen salarissen gevonden
