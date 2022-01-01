Bedrijvengids
Mazars
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Mazars Salarissen

Mazars's salaris varieert van $12,060 in totale vergoeding per jaar voor een Human Resources in Russia aan de onderkant tot $112,435 voor een Data Scientist in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Mazars. Laatst bijgewerkt: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Accountant
$47.2K
Data Scientist
$112K
Financieel Analist
$58.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Human Resources
$12.1K
Legal
$45.6K
Management Consultant
$80.4K
Marketing Operations
$34.2K
Product Designer
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
Software Engineer
$56K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Mazars is Data Scientist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $112,435. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Mazars is $51,585.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Mazars

Gerelateerde Bedrijven

  • 10Pearls
  • ClearTax
  • Tata Elxsi
  • AlphaSense
  • HackerRank
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen