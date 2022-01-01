Marsh & McLennan Companies Salarissen

Bedrijvengids
Marsh & McLennan Companies's salaris varieert van $20,586 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant in Peru aan de onderkant tot $276,375 voor een Marketing in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Marsh & McLennan Companies. Laatst bijgewerkt: 10/20/2025

Data Scientist
Median $245K
Software Engineer
Median $89K
Accountant
$20.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Actuaris
$117K
Business Analist
Median $65K
Data Analist
$60.6K
Financieel Analist
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
Management Consultant
$30.7K
Marketing
$276K
Marketing Operations
$95.8K
Partner Manager
$221K
Product Manager
$102K
Project Manager
$81.2K
Sales
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
Technisch Programma Manager
$203K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Marsh & McLennan Companies is Marketing at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $276,375. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Marsh & McLennan Companies is $89,000.

Andere Bronnen