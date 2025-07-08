Bedrijvengids
Marquistech
Marquistech Salarissen

Marquistech's salaris varieert van $22,854 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $79,855 voor een Hardware Engineer in United Kingdom aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Marquistech. Laatst bijgewerkt: 10/20/2025

Hardware Engineer
$79.9K
Software Engineer
$22.9K
Software Engineering Manager
$50.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Marquistech is Hardware Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $79,855. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Marquistech is $50,166.

