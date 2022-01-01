Bedrijvengids
ManTech
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

ManTech Salarissen

ManTech's salaris varieert van $61,690 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter aan de onderkant tot $216,240 voor een Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ManTech. Laatst bijgewerkt: 9/15/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $120K

Full-Stack Software Engineer

Business Analist
Median $125K
Cybersecurity Analist
Median $130K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Solution Architect
Median $143K
Data Scientist
Median $148K
Technisch Programma Manager
Median $144K
Informatietechnoloog (IT)
$181K
Product Designer
$79.6K
Programma Manager
$216K
Project Manager
$196K
Recruiter
$61.7K
Software Engineering Manager
$145K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij ManTech is Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $216,240. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ManTech is $143,400.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor ManTech

Gerelateerde Bedrijven

  • HPE
  • Cognizant
  • ADP
  • FactSet
  • Gartner
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen