Manta Salarissen

Manta's salaris varieert van $135,926 in totale vergoeding per jaar voor een Technisch Account Manager aan de onderkant tot $179,100 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Manta . Laatst bijgewerkt: 11/26/2025