MAJORITY Salarissen

MAJORITY's salaris varieert van $66,665 in totale vergoeding per jaar voor een Product Manager aan de onderkant tot $103,317 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van MAJORITY. Laatst bijgewerkt: 11/22/2025

Data Scientist
$79.6K
Product Manager
$66.7K
Software Engineer
$69.2K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Software Engineering Manager
$103K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij MAJORITY is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $103,317. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij MAJORITY is $74,380.

