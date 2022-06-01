Majesco Salarissen

Majesco's salaris varieert van $13,928 in totale vergoeding per jaar voor een Technisch Schrijver aan de onderkant tot $246,960 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Majesco . Laatst bijgewerkt: 11/22/2025