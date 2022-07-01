Bedrijvengids
MainStreet Salarissen

MainStreet's salaris varieert van $130,560 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in United Kingdom aan de onderkant tot $165,825 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van MainStreet. Laatst bijgewerkt: 10/23/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Product Manager
Median $155K
Product Designer
$131K
Software Engineer
$166K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij MainStreet is Software Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $165,825. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij MainStreet is $155,000.

