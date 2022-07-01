MainStreet Salarissen

MainStreet's salaris varieert van $130,560 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in United Kingdom aan de onderkant tot $165,825 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van MainStreet . Laatst bijgewerkt: 10/23/2025