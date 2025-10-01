Bedrijvengids
Magna International
Magna International Software Engineer Salarissen in Germany

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Germany bij Magna International bedraagt in totaal €79.7K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Magna International's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Magna International
Software Engineer
Heilbronn, BW, Germany
Totaal per jaar
€79.7K
Niveau
Senior
Basissalaris
€79.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Jaren bij bedrijf
7 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Magna International?

€142K

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Magna International in Germany ligt op een jaarlijkse totale beloning van €107,742. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Magna International voor de Software Engineer functie in Germany is €79,678.

Andere Bronnen