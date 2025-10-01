Bedrijvengids
Magna International
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Canada

Magna International Software Engineer Salarissen in Canada

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Canada bij Magna International bedraagt in totaal CA$124K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Magna International's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Magna International
Software Engineer
Brampton, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$124K
Niveau
L1
Basissalaris
CA$110K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$13.4K
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Magna International?

CA$226K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van CA$42.3K+ (soms CA$423K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at Magna International in Canada sits at a yearly total compensation of CA$144,625. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magna International for the Software Engineer role in Canada is CA$110,416.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Magna International

Gerelateerde Bedrijven

  • Intuit
  • Uber
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen