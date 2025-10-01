Magic Leap Software Engineer Salarissen in Switzerland

Software Engineer vergoeding in Switzerland bij Magic Leap varieert van CHF 172K per year voor Senior Software Engineer tot CHF 209K per year voor Lead Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Switzerland bedraagt in totaal CHF 213K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Magic Leap's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Vesting Schema Hoofdschema 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Bij Magic Leap zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 2.08 % maandelijks )

Wat is het vestigingsschema bij Magic Leap ?

