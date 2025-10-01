Bedrijvengids
Magic Leap
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • San Francisco Bay Area

Magic Leap Software Engineer Salarissen in San Francisco Bay Area

Software Engineer vergoeding in San Francisco Bay Area bij Magic Leap varieert van $160K per year voor Associate Software Engineer tot $330K per year voor Principal Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bedraagt in totaal $181K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Magic Leap's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Entry Software Engineer
(Instapniveau)
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
Bekijk 3 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Magic Leap zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Virtual Reality Software Engineer

Veelgestelde vragen

Най-високоплатеният пакет за Software Engineer в Magic Leap in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $330,250. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Magic Leap за позицията Software Engineer in San Francisco Bay Area е $180,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Magic Leap

Gerelateerde Bedrijven

  • SmartThings
  • Avvo
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen