Software Engineer vergoeding in San Francisco Bay Area bij Magic Leap varieert van $160K per year voor Associate Software Engineer tot $330K per year voor Principal Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bedraagt in totaal $181K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Magic Leap's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Entry Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Magic Leap zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
