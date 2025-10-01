Software Engineer vergoeding in Miami-Ft. Lauderdale Area bij Magic Leap varieert van $139K per year voor Entry Software Engineer tot $188K per year voor Lead Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Miami-Ft. Lauderdale Area bedraagt in totaal $149K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Magic Leap's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Entry Software Engineer
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Magic Leap zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
Inbegrepen FunctiesNieuwe Functie Indienen