Magic Leap Salarissen

Magic Leap's salaris varieert van $90,554 in totale vergoeding per jaar voor een Hardware Engineer in Israel aan de onderkant tot $324,719 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Magic Leap . Laatst bijgewerkt: 10/9/2025