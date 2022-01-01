Magic Leap Salarissen

Bedrijvengids
Magic Leap
Magic Leap's salaris varieert van $90,554 in totale vergoeding per jaar voor een Hardware Engineer in Israel aan de onderkant tot $324,719 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Magic Leap. Laatst bijgewerkt: 10/9/2025

$160K

Software Engineer
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Virtual Reality Software Engineer

Mechanisch Ingenieur
Median $113K
Marketing
Median $151K

Business Analist
$167K
Data Scientist
Median $150K
Elektrisch Ingenieur
$204K
Hardware Engineer
$90.6K
Human Resources
$199K
Legal
$189K
Optisch Ingenieur
$155K
Product Designer
$92.3K
Product Manager
$216K
Programma Manager
$174K
Recruiter
$176K
Software Engineering Manager
$322K
Technisch Programma Manager
$259K
UX Researcher
$119K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Magic Leap zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Magic Leap is Software Engineer at the Principal Software Engineer level met een jaarlijkse totale beloning van $324,719. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Magic Leap is $169,699.

