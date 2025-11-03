Bedrijvengids
MacPaw
MacPaw Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Ukraine bij MacPaw bedraagt in totaal UAH 2.37M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor MacPaw's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/3/2025

Mediaan Pakket
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Totaal per jaar
UAH 2.37M
Niveau
L4
Basissalaris
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
Bonus
UAH 0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij MacPaw?
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij MacPaw in Ukraine ligt op een jaarlijkse totale beloning van UAH 3,373,102. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij MacPaw voor de Software Engineer functie in Ukraine is UAH 2,366,206.

Andere Bronnen