Bedrijvengids
M1 Finance
M1 Finance Salarissen

M1 Finance's salaris varieert van $50,250 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing Operations aan de onderkant tot $175,875 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van M1 Finance. Laatst bijgewerkt: 10/9/2025

$160K

Software Engineer
Median $165K
Customer Service
$62.7K
Marketing
$127K

Marketing Operations
$50.3K
Product Designer
$119K
Product Manager
$169K
Software Engineering Manager
$176K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij M1 Finance zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij M1 Finance is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $175,875. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij M1 Finance is $126,630.

