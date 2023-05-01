Bedrijvengids
Lynk
Lynk Salarissen

Lynk's salaris varieert van $14,666 in totale vergoeding per jaar voor een Sales in India aan de onderkant tot $170,850 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Lynk. Laatst bijgewerkt: 10/9/2025

$160K

Mechanisch Ingenieur
$152K
Product Manager
$23.4K
Sales
$14.7K

Software Engineer
$171K
Veelgestelde vragen

El rol amb millor retribució reportat a Lynk és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $170,850. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Lynk és $87,599.

Andere Bronnen