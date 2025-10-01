Software Engineer vergoeding in Serbia bij Luxoft varieert van $46.8K per year voor L2 tot $48.1K per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Serbia bedraagt in totaal $57K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Luxoft's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$46.8K
$46K
$0
$818
L3
$56.5K
$56.5K
$0
$0
L4
$48.1K
$48.1K
$0
$0
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Inbegrepen FunctiesNieuwe Functie Indienen