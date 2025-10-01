Software Engineer vergoeding in Romania bij Luxoft varieert van RON 93.2K per year voor L1 tot RON 249K per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Romania bedraagt in totaal RON 142K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Luxoft's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
