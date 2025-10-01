Luxoft Software Engineer Salarissen in Mexico

Software Engineer vergoeding in Mexico bij Luxoft varieert van MX$30.1K per year voor L1 tot MX$62K per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Mexico bedraagt in totaal MX$53.9K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Luxoft's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus L1 Junior Software Engineer ( Instapniveau ) MX$30.1K MX$29.7K MX$0 MX$406 L2 Regular Software Engineer MX$42.8K MX$41.2K MX$0 MX$1.6K L3 Senior Software Engineer MX$54.9K MX$53.9K MX$0 MX$966 L4 Lead Software Engineer MX$62K MX$62K MX$0 MX$0 Bekijk 3 Meer Niveaus

Nieuwste Salarisinzendingen

Bijdragen

