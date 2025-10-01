Software Engineer vergoeding in Guadalajara Metropolitan Area bij Luxoft varieert van MX$31.1K per year voor L1 tot MX$62K per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Guadalajara Metropolitan Area bedraagt in totaal MX$49.2K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Luxoft's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
