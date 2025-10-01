Software Engineer vergoeding in Greater Bengaluru bij Luxoft varieert van ₹1.57M per year voor L2 tot ₹2.53M per year voor L3. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Bengaluru bedraagt in totaal ₹2.18M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Luxoft's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹1.57M
₹1.57M
₹0
₹0
L3
₹2.53M
₹2.53M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
