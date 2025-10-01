Software Engineer vergoeding in Egypt bij Luxoft bedraagt EGP 1.23M per year voor L2. Het mediane yearse vergoedinspakket in Egypt bedraagt in totaal EGP 1.23M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Luxoft's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
EGP 1.23M
EGP 1.2M
EGP 0
EGP 28.7K
L3
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
