Luxoft Software Engineer Salarissen in Egypt

Software Engineer vergoeding in Egypt bij Luxoft bedraagt EGP 1.23M per year voor L2. Het mediane yearse vergoedinspakket in Egypt bedraagt in totaal EGP 1.23M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Luxoft's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau Beloning Toevoegen Niveaus Vergelijken

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus L1 Junior Software Engineer ( Instapniveau ) EGP -- EGP -- EGP -- EGP -- L2 Regular Software Engineer EGP 1.23M EGP 1.2M EGP 0 EGP 28.7K L3 Senior Software Engineer EGP -- EGP -- EGP -- EGP -- L4 Lead Software Engineer EGP -- EGP -- EGP -- EGP -- Bekijk 3 Meer Niveaus

EGP 7.88M Word Betaald, Niet Belazerd We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van EGP 1.48M+ (soms EGP 14.77M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( EGP ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Bijdragen

Wat is het vestigingsschema bij Luxoft ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies Nieuwe Functie Indienen