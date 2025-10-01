Software Engineer vergoeding in Bucharest Metropolitan Area bij Luxoft varieert van RON 93.2K per year voor L1 tot RON 296K per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Bucharest Metropolitan Area bedraagt in totaal RON 141K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Luxoft's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Inbegrepen FunctiesNieuwe Functie Indienen