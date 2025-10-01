Bedrijvengids
Luxoft
Luxoft Software Engineer Salarissen in Bucharest Metropolitan Area

Software Engineer vergoeding in Bucharest Metropolitan Area bij Luxoft varieert van RON 93.2K per year voor L1 tot RON 296K per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Bucharest Metropolitan Area bedraagt in totaal RON 141K.

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Instapniveau)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
Lead Software Engineer
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
RON 714K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Wat zijn de carrièreniveaus bij Luxoft?

Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Luxoft in Bucharest Metropolitan AreaSoftware Engineer职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬RON 295,833。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Luxoft in Bucharest Metropolitan AreaSoftware Engineer职位的年度总薪酬中位数为RON 141,485。

Gerelateerde Bedrijven

