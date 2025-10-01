Bedrijvengids
Luxoft
  • Salarissen
  • Product Designer

  • Alle Product Designer Salarissen

  • Berlin Metropolitan Region

Luxoft Product Designer Salarissen in Berlin Metropolitan Region

Product Designer vergoeding in Berlin Metropolitan Region bij Luxoft bedraagt €49.9K per year voor L2. Het mediane yearse vergoedinspakket in Berlin Metropolitan Region bedraagt in totaal €52.4K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Luxoft's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
Junior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Product Designer
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Luxoft?

Inbegrepen Functies

UX Designer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Designer bij Luxoft in Berlin Metropolitan Region ligt op een jaarlijkse totale beloning van €55,732. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Luxoft voor de Product Designer functie in Berlin Metropolitan Region is €48,729.

Andere Bronnen