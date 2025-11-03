Bedrijvengids
Luxembourg Institute of Science and Technology
Luxembourg Institute of Science and Technology Software Engineer Salarissen

De gemiddelde Software Engineer totale vergoeding in Luxembourg bij Luxembourg Institute of Science and Technology varieert van €53.2K tot €77.1K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Luxembourg Institute of Science and Technology's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/3/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

€60.3K - €70K
Luxembourg
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
€53.2K€60.3K€70K€77.1K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Wat zijn de carrièreniveaus bij Luxembourg Institute of Science and Technology?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Luxembourg Institute of Science and Technology in Luxembourg ligt op een jaarlijkse totale beloning van €77,149. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Luxembourg Institute of Science and Technology voor de Software Engineer functie in Luxembourg is €53,161.

Andere Bronnen