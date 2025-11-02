Bedrijvengids
Lumentum
Lumentum Data Analist Salarissen

De gemiddelde Data Analist totale vergoeding in Canada bij Lumentum varieert van CA$66.4K tot CA$94.2K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Lumentum's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Lumentum zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Analist bij Lumentum in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$94,208. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Lumentum voor de Data Analist functie in Canada is CA$66,355.

