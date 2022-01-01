Bedrijvengids
lululemon Salarissen

lululemon's salaris varieert van $39,800 in totale vergoeding per jaar voor een Sales in Canada aan de onderkant tot $341,700 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van lululemon. Laatst bijgewerkt: 11/26/2025

Software Engineer
Associate Engineer I $96.8K
Engineer I $97.7K
Senior Engineer I $166K

Data Engineer

Product Manager
Median $108K
Project Manager
Median $86.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data Analist
Median $80.2K
Data Scientist
Median $82.2K
Solution Architect
Median $144K
Business Analist
$89.6K
Data Science Manager
$180K
Financieel Analist
$72K
Informatietechnoloog (IT)
$80.3K
Marketing
$130K
Marketing Operaties
$60.5K
Product Designer
$101K
Programma Manager
$181K
Recruiter
$66.5K
Sales
$39.8K
Software Engineering Manager
$342K
Technisch Programma Manager
$151K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij lululemon is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $341,700. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij lululemon is $97,234.

